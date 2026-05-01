Vino ’Suber’ festival Degustazioni talk laboratori e spettacoli

Nel borgo inserito tra i più belli d’Italia, si svolge il festival dedicato al vino, chiamato “Suber”. L’evento propone degustazioni, talk, laboratori e spettacoli, attirando visitatori e appassionati di enogastronomia. La manifestazione si inserisce in un calendario ricco di iniziative culturali e gastronomiche, offrendo momenti di confronto e intrattenimento nel contesto di un territorio riconosciuto per la sua qualità e tradizione.

Fa parte dei Borghi più belli d’Italia, un club di un certo prestigio. Vanta la Bandiera Arancione del Touring Club per la qualità turistico-ambientale, tra le stradine acciottolate del centro e la Rocca Aldobrandesca, i boschi di sughere (non a caso appunto ’Suvereto’) che coprono le colline verso Sassetta e lo spiccato senso di accoglienza unito a un bel livello della ristorazione. E nella zona, che adesso si fregia anche del marchio Docg, si producono ottimi vini, bianchi e rossi, con una caratteristica inclinazione per il Syrah e il Cabernet Franc, e il Vermentino bianco. E proprio per celebrare i suoi ottimi vini – 300mila bottiglie sul...🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Bisogna essere sempre ubriachi. Tutto sta in questo: è l’unico problema. Per non sentire l’orribile fardello del tempo. Del tempo che vi spezza la schiena e vi piega a terra, bisogna che vi ubriachiate senza tregua. Ma di che cosa Di vino, di poesia o di virtù, a - facebook.com facebook

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