Osijek sorride all’Italia | Manila Esposito torna d’oro Marano e Gava sfiorano il podio

A Osijek, la ginnastica artistica italiana ottiene risultati notevoli nelle tappe di Coppa del Mondo. Manila Esposito si è qualificata alla finale alla trave con un punteggio di 13. Marano e Gava sono arrivati vicino al podio, sfiorandolo. La competizione ha visto anche altre ginnaste italiane impegnate nelle varie finali, confermando la buona presenza azzurra in questa fase della stagione.

A Osijek arriva un segnale forte dalla ginnastica azzurra, e porta la firma di Manila Esposito. Nella tappa di Coppa del Mondo di artistica, la campana ha conquistato la finale alla trave con 13.666, imponendosi davanti alla francese Elena Colas e alla cinese Zhuofan Tina. Il successo croato ha un peso particolare, perché arriva dopo un periodo non semplice e rappresenta un ritorno al vertice fuori dai confini italiani. Nonostante un punteggio di partenza inferiore rispetto ad alcune rivali, Manila ha costruito la vittoria su un’esecuzione di altissimo livello, ribadendo una qualità tecnica che da anni la rende una delle interpreti più affidabili del panorama europeo.🔗 Leggi su Sportface.it Osijek sorride all’Italia femminile: Esposito detta il ritmo alla trave, Marano e Gava si prendono la finaleLa tappa di Coppa del mondo di Osijek ha regalato all’Italia dell’artistica una giornata a due facce. Manila Esposito torna in Coppa del Mondo. Ricca pattuglia italiana a Osijek: i convocatiManila Esposito ha gareggiato relativamente poco dopo essersi laureata Campionessa d’Europa nel concorso generale individuale per la seconda volta...