Algorithmiq un computer quantistico simula farmaci antitumorali

Una startup specializzata in algoritmi quantistici ha annunciato di aver utilizzato un computer quantistico per simulare il funzionamento di farmaci antitumorali e sviluppare nuove terapie. L’azienda, vincitrice di una competizione dedicata alla ricerca nel settore bio, ha reso pubblici i risultati ottenuti attraverso questa tecnologia avanzata. La simulazione di farmaci con i computer quantistici rappresenta un passo avanti nel campo della ricerca medica e farmacologica.

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