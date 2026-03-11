Ieri in Campania | Rubavano farmaci antitumorali sgominata banda

Ieri in Campania, una banda di ladri è stata smantellata dopo aver tentato di rubare farmaci antitumorali. Le forze dell'ordine hanno fermato alcuni sospetti e sequestrato la merce durante un'operazione nella provincia di Avellino. Nessun dettaglio sulle persone coinvolte o sulle modalità del furto è stato ancora comunicato, ma l’intervento ha impedito il furto di medicinali destinati a pazienti oncologici.

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, martedì 10 marzo. Avellino – L’incontro di oggi nella Sala consiliare “Sandro Pertini” di Grottaminarda, solo un primo step di una serie di azioni che Sindaci e Sindacati in maniera unitaria e determinata, metteranno in essere affinché riprendano definitivamente i lavori per il completamento della Lioni-Grottaminarda. ( LEGGI QUI ) Benevento – Un cucciolo di dinosauro teropode lungo poco più di mezzo metro, vissuto oltre cento milioni di anni fa, torna oggi a nuova vita grazie alla tecnologia. È lo Scipionyx samniticus, per tutti Ciro, il fossile scoperto nel 1981 a Pietraroja, protagonista del progetto ‘Ciro 4. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ieri in Campania: Rubavano farmaci antitumorali, sgominata banda Articoli correlati Rubavano farmaci antitumorali, sgominata banda attiva in tutto il PaeseTempo di lettura: 2 minutiSi erano specializzati nel furto di farmaci antitumorali salvavita i componenti di una banda criminale sgominata da... Napoli, rubavano farmaci antitumorali: sgominata banda attiva in tutta ItaliaI carabinieri hanno sgominato una banda, attiva in tutto il Paese, che si era specializzata nel furto di farmaci oncologici dalle farmacie... Contenuti e approfondimenti su Ieri in Campania Rubavano farmaci... Discussioni sull' argomento Rubavano farmaci antitumorali, sgominata banda attiva in tutto il Paese; Rubavano farmaci oncologici, dieci misure cautelari; Con la truffa del finto incidente, rubano gioielli da 23mila euro a una 86enne; Napoli, rubavano antitumorali al Policlinico con l'aiuto della guardia giurata: 10 arresti. Daniela Zinnanti uccisa ieri sera a coltellate a Messina, fermato l'ex compagno: era ai domiciliari e aveva il braccialetto elettronico - facebook.com facebook Ieri il Ministro @GuidoCrosetto ha avuto un colloquio in videoconferenza con il collega giapponese @shinjirokoiz su temi di interesse comune, sull’area dell’Indo-Pacifico, e sulla delicata situazione in #MedioOriente. In merito a quest’area sono state anche an x.com