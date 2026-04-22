Scienza così il computer quantistico migliora le previsioni dell’IA

Recentemente, si è assistito a un progresso nel campo della tecnologia grazie all’unione tra calcolo quantistico e intelligenza artificiale. Questa collaborazione permette di ottenere previsioni più accurate sul comportamento di sistemi fisici complessi nel lungo termine. Il calcolo quantistico, grazie alle sue capacità di elaborazione, si combina con l’IA per migliorare le analisi e le stime di eventi futuri. Tali sviluppi rappresentano un passo avanti nel settore della ricerca scientifica e delle applicazioni tecnologiche.

L’integrazione tra calcolo quantistico e intelligenza artificiale consente di migliorare significativamente la capacita’ di prevedere il comportamento di sistemi fisici complessi nel lungo periodo. E’ quanto emerge dallo studio guidato da Peter Coveney (University College London), con prima autrice Maida Wang, pubblicato su Science Advances. La ricerca dimostra che un modello di IA “informato” da un computer quantistico e’ piu’ accurato e stabile rispetto ai modelli tradizionali basati esclusivamente su calcolo classico. In particolare, il metodo ha mostrato un miglioramento dell’accuratezza di circa il 20% nelle simulazioni di sistemi caotici, come quelli che descrivono il moto di liquidi e gas.🔗 Leggi su Ildenaro.it Il computer quantistico: cos’è e come funziona Notizie correlate Nasce Q-Sud, asse Napoli-Bologna-Salerno per il primo computer quantistico europeo delocalizzatoNasce Q-Sud, il primo computer quantistico europeo delocalizzato, con nodi distribuiti tra Napoli, Salerno e Bologna. Napoli, la Federico II presenta il nuovo processore a 64 qubit del computer quantistico ?Partenope?In una nota l'università Federico II spiega che «dopo l’inaugurazione nella primavera del 2024, “Partenope”, il primo computer quantistico pubblico... Una raccolta di contenuti Si parla di: Addio batterie: il nuovo computer meccanico si ricarica con un tocco; Windows 11, il disastroso aggiornamento di aprile: pc ko, ecco cosa succede | Libero Quotidiano.it.