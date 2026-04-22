Scienza così il computer quantistico migliora le previsioni dell’IA

Da ildenaro.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recentemente, si è assistito a un progresso nel campo della tecnologia grazie all’unione tra calcolo quantistico e intelligenza artificiale. Questa collaborazione permette di ottenere previsioni più accurate sul comportamento di sistemi fisici complessi nel lungo termine. Il calcolo quantistico, grazie alle sue capacità di elaborazione, si combina con l’IA per migliorare le analisi e le stime di eventi futuri. Tali sviluppi rappresentano un passo avanti nel settore della ricerca scientifica e delle applicazioni tecnologiche.

L’integrazione tra  calcolo quantistico e intelligenza artificiale  consente di migliorare significativamente la capacita’ di prevedere il comportamento di sistemi fisici complessi nel lungo periodo. E’ quanto emerge dallo studio guidato da  Peter Coveney  (University College London), con prima autrice  Maida Wang,  pubblicato su Science Advances. La ricerca dimostra che  un modello di IA “informato” da un computer quantistico e’ piu’ accurato e stabile  rispetto ai modelli tradizionali basati esclusivamente su calcolo classico. In particolare, il metodo ha mostrato un  miglioramento dell’accuratezza di circa il 20%  nelle simulazioni di sistemi caotici, come quelli che descrivono il moto di liquidi e gas.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Il computer quantistico: cos’è e come funziona

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