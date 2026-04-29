Case Enasarco la Regione non accontenta il Comune Cosa succede al piano casa di Gualtieri

La Regione ha respinto le richieste del Comune di modificare il piano casa di Gualtieri, focalizzato sugli alloggi ex Enasarco. Nel tentativo di intervento nel corso della commissione Bilancio, il centrosinistra aveva proposto emendamenti per istituire bandi speciali, ma questi non sono stati approvati. La discussione si è conclusa con il fallimento della proposta di modifica, lasciando inalterata la posizione della legge in vigore.

Il tentativo di blitz del centrosinistra in commissione Bilancio, per modificare la legge il via libera alla creazione di bandi speciali per l'assegnazione degli alloggi ex Enasarco, è fallito. Alcuni emendamenti firmati dai renziani Marietta Tidei e Luciano Nobili sono stati bocciati. Un.🔗 Leggi su Romatoday.it

Notizie correlate

Leggi anche: Dismissioni e maxi-vendita al Comune, il piano di Enasarco finisce in Parlamento

Case Enasarco popolari, il Comune rassicura i proprietari: "La quota non andrà oltre il 15%. Le morosità le paghiamo noi"L'assessore Zevi e il presidente della commissione Casa Trombetti stanno incontrando i residenti di vari quadranti di Roma interessati dalle future...

Contenuti utili per approfondire

Si parla di: Ex Enasarco. Rocca (FdI): Atteggiamento ridicolo del centrosinistra regionale. Campidoglio si assuma responsabilità delle proprie decisioni.

Case Enasarco e Inps, in Regione confronto con inquilini e Roma CapitaleL'acquisto di case, in particolare di Enasarco e Inps da parte del Comune di Roma da destinare all'edilizia residenziale pubblica per coprire le liste di attesa aveva già suscitato proteste e ... rainews.it

Case Enasarco popolari: a Roma il miglior alleato di Gualtieri è il razzismo della destraQuando la destra romana e certi media polarizzati che infestano i social mettono piede in una protesta, spesso la compromettono. Hanno un superpotere: banalizzare tutto, ridurre le battaglie sociali a ... romatoday.it