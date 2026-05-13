Alex Wyse | Nei momenti down respiro scrivo e vado avanti

In un’intervista recente, l’attore ha condiviso come nei momenti difficili trovi sollievo nel respiro, nella scrittura e nel continuare a muoversi avanti. Si è poi parlato dell’effetto dell’iperconnessione digitale sulla solidità dei rapporti umani, con un focus sulla rapidità dei social media che, secondo alcuni, può compromettere la profondità dei sentimenti. L’intervista ha affrontato anche il ruolo delle tecnologie nel plasmare le relazioni personali.

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