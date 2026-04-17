Andrey Rublev ha sconfitto Tomas Machac nei quarti di finale del torneo ATP di Barcellona, con i punteggi di 6-3, 6-4, dopo aver eliminato anche Lorenzo Sonego negli ottavi. La sua vittoria lo ha portato in semifinale, dove affronterà il serbo Hamad Medjedovic. Dopo la partita, Rublev ha dichiarato di non essere più interessato a proseguire nei tornei.

Andrey Rublev, dopo aver eliminato Lorenzo Sonego negli ottavi di finale, supera anche il ceco Tomas Machac 6-3 6-4 nei quarti di finale del torneo ATP di Barcellona e guadagna il pass per la semifinale di domani contro il serbo Hamad Medjedovic. Nel post partita il russo ha parlato di diversi temi di sicuro interesse. Sul percorso compiuto durante la settimana: “Certo che sono emozionato. Significa che è stata una settimana fantastica per me. Ho provato a venire qui per circa 11 anni, e soprattutto all’inizio, quando ero più giovane, i primi quattro o cinque anni sono stati un incubo perché venivo eliminato al primo o al secondo turno. Volevo arrivare lontano qui”.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Rublev: “Non mi interessa più se vado avanti nei tornei o no”

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