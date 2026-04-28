Potrebbe salire sul podio agli Europei! | European Athletics estasiata da Alex Schwazer La candidatura…

European Athletics ha espresso entusiasmo riguardo alla possibilità che l’atleta possa tornare a competere agli Europei, un evento che potrebbe segnare il suo ritorno sul podio dopo oltre dieci anni. L’atleta, che vinse il titolo a Barcellona nel 2010, potrebbe partecipare alla gara di Birmingham quest’anno. La sua presenza nel programma della manifestazione è ancora da confermare, ma l’interesse è molto alto.

“ Potrebbe tornare sul podio agli Europei per la prima volta da quando conquistò il titolo a Barcellona nel 2010, se decidesse di gareggiare a Birmingham quest’anno “. Sono le parole con cui European Athletics (la Federazione Europea di atletica) ha parlato di Alex Schwazer dopo la strabiliante prestazione offerta dall’altoatesino nella maratona di marcia andata in scena domenica a Kelsterbach (località alle porte di Francoforte, Germania). Il 41enne ha dettato legge sui 42,195 km e si è imposto con il tempo di 3h01:55, diventando il terzo miglior atleta al mondo sulla distanza in questa stagione e il primo europeo in questa specialità del tacco e punta (distanza entrata ufficialmente in vigore a partire dallo scorso 1° gennaio e non olimpica, a Los Angeles 2028 si gareggerà esclusivamente nella 21,097 km).🔗 Leggi su Oasport.it

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