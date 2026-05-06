Alex Schwazer non sarà convocato per gli Europei di atletica Non basta la miglior prestazione continentale del 2026

Alex Schwazer non sarà presente agli Europei di atletica che si terranno a Birmingham dal 10 al 16 agosto 2026. La decisione è stata comunicata in modo ufficiale e riguarda la sua esclusione dalla competizione, nonostante abbia ottenuto la miglior prestazione continentale del 2026. La partecipazione dell'atleta a questa manifestazione non è prevista, anche in considerazione delle sue recenti performance.

Alex Schwazer non parteciperà agli Europei 2026 di atletica, che si disputeranno a Birmingham (Gran Bretagna) dal 10 al 16 agosto. A comunicarlo è stato lo stesso atleta altoatesino, che in una dichiarazione concessa a Nina Schroeder per il TGR della Rai ha dichiarato: “ La mia forma è buona e anche la prestazione è stata ottima, però anche rispettare quelle che sono le scelte, in questo caso della Federazione, che convoca gli atleti per gli Europei. Possono essercene solo tre per Nazione, io do il mio meglio e più di così non posso fare “. Il Campione Olimpico di Pechino 2008 nella 50 km di marcia ha puntualizzato ai microfoni dell’ Ansa: “ Il direttore tecnico della nazionale di atletica, Antonio Latorre, mi ha appena comunicato che non farò parte della squadra che parteciperà agli Europei a Birmingham.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Alex Schwazer non sarà convocato per gli Europei di atletica. Non basta la miglior prestazione continentale del 2026 Notizie correlate LIVE Atletica, Campionati Italiani marcia 2026 in DIRETTA: il ritorno di Alex Schwazer!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della edizione 2026 dei campionati italiani di marcia, sulla... Leggi anche: LIVE Atletica, Campionati Italiani marcia 2026 in DIRETTA: cosa farà Alex Schwazer al rientro? Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Alex Schwazer, impresa a 41 anni: record italiano nella maratona di marcia in Germania; Impresa di Schwazer, record italiano nella maratona di marcia; Alex Schwazer torna e vince: a 41 anni segna il record italiano nella maratona di marcia. Il doping, la squalifica, i reality e la rinascita; Alex Schwazer pirotecnico! Terzo al mondo nella maratona di marcia: che tempo a 41 anni, ritorno definitivo. Alex Schwazer non sarà convocato per gli Europei di atletica. Non basta la miglior prestazione continentale del 2026Alex Schwazer non parteciperà agli Europei 2026 di atletica, che si disputeranno a Birmingham (Gran Bretagna) dal 10 al 16 agosto. A comunicarlo è stato ... oasport.it Alex Schwazer, la decisione sugli Europei di marcia fa discutereA pochi giorni dal record nella maratona di marcia firmato a 41 anni l’altoatesino prova comunque a guardare oltre la delusione ... sportal.it Vi proponiamo un altro estratto della nostra intervista esclusiva ad Alex Schwazer. Nei prossimi giorni su @mediasetinfinity e sul nostro SportMediaset.it non perdetevi la versione integrale di questo straordinario racconto. Stay tuned... #Sport - facebook.com facebook “Potrebbe salire sul podio agli Europei!”: European Athletics estasiata da Alex Schwazer. La candidatura… - x.com