Alex Wyse, nome d'arte di Alessandro Rina, ha condiviso di aver attraversato un periodo difficile in cui ha messo da parte la musica per motivi legati a questioni personali. Ha ricordato le sue prime esperienze nel programma televisivo

Alex Wyse, nome d'arte di Alessandro Rina, ha raccontato il suo momento buio prima del ritorno musicale con "Arrivederci più", che anticipa il nuovo album. Poi il ricordo di Amici 21, l'aneddoto della semifinale e l'arrivo a Sanremo Giovani 2025 con "Rockstar". Qui l'intervista. 🔗 Leggi su Fanpage.it

“Rifiutata ai colloqui di lavoro perché sono mamma, mi hanno detto: ‘Hai figli? dobbiamo venirci incontro'”Silvia Munarin, manager nel settore informatico e dei software da 15 anni, ha raccontato a Fanpage.

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Intervista Alex Wyse - 'Notte stupida'

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ALEX WYSE ANNUNCIA IL NUOVO ALBUM IN USCITA IL 15 MAGGIO, ANTICIPATO DAL BRANO ARRIVEDERCI PIÙ x.com

Ogni venerdì le nuove uscite italiane passano sotto la lente di Alvise Salerno. Questa settimana ci sono Mace con Jojo Abot e Papa V, Michele Bravi con il suo "Genitore 3", Paola Iezzi con la firma di Riccardo Zanotti, Joshua, Aiello, Alex Wyse e molti altri. La - facebook.com facebook