Martedì 21 aprile 2026, alle 21, l’Auditorium Gervasio di Matera ospiterà il concerto finale della Stagione Eventi Musicali 20252026. L’evento vedrà la partecipazione di Alex Wyse accompagnato dall’orchestra, in una serata dedicata alla fusione tra musica pop e sinfonia. L’appuntamento rappresenta la chiusura di una programmazione che ha portato sul palco diversi artisti e generi musicali.

L’Auditorium Gervasio di Matera ospiterà martedì 21 aprile 2026, alle ore 21, il concerto conclusivo della Stagione Eventi Musicali 20252026. Il palco vedrà protagonista il cantautore Alex Wyse, supportato dall’Orchestra ICO della Magna Grecia sotto la direzione del maestro Piero Romano, in un appuntamento che punta a fondere le sonorità pop con la tradizione sinfonica. L’incontro tra la nuova scena pop e la maestria orchestrale. Il programma dell’evento, promosso dall’Associazione Musicale Luis Bacalov insieme all’Orchestra ICO della Magna Grecia, si configura come un ponte tra generazioni musicali diverse. La voce di Alessandro Rina, noto al grande pubblico con lo pseudonimo artistico Alex Wyse, dialogherà direttamente con i suoni sinfonici orchestrali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Matera, Alex Wyse e l’orchestra: il pop incontra la sinfonia

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