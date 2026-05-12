Un concerto di Alex Britti si terrà nella piazza principale di Ferrandina nell’ambito del tour estivo 2026. Durante l’evento, il cantante interpreterà alcuni brani noti e presenterà anche alcune novità del progetto Feat.Pop. Per le date a pagamento, saranno adottate nuove modalità di gestione degli accessi rispetto alle precedenti programmazioni gratuite. La data rappresenta una delle tappe principali del tour nella regione.

? Punti chiave Quali brani iconici e novità di Feat.Pop canterà Alex Britti?. Come cambierà la gestione degli accessi per le date non gratuite?. Perché la scelta di Ferrandina è strategica per il tour estivo?. Chi sono i collaboratori che hanno dato vita alle nuove versioni?.? In Breve Tour comprende 10 date tra piazze, arene e festival estivi in Italia.. Altre tappe includono Orta Nova il 14 giugno e Milano il 17 luglio.. Repertorio include brani storici e novità dal progetto Feat.Pop con Mario Biondi.. Produzione affidata a Just1 e Hook con organizzazione curata da Friends&Partners.. Il prossimo 18 agosto 2026 alle ore 22, la piazza Plebiscito di Ferrandina ospiterà il concerto di Alex Britti nell’ambito della tournée estiva Brittintour ’26.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Alex Britti a Ferrandina: il tour estivo 2026 arriva in Piazza Plebiscito

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