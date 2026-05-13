Dopo la fine della relazione tra Sara Gaudenzi e Alessio Rubeca, si susseguono commenti e reazioni da parte di chi li ha seguiti durante il percorso televisivo. La coppia, molto seguita durante l’ultima edizione di Uomini e Donne, ha fatto parlare di sé anche dopo la separazione. Alessio Rubeca ha deciso di esprimere la sua opinione sulla rottura, attirando l’attenzione di fan e media.

Continua a far discutere la fine della relazione tra Sara Gaudenzi e Alessio Rubeca, una delle coppie più seguite dell’ultima edizione di Uomini e Donne. Dopo giorni di indiscrezioni, accuse social e frecciatine reciproche, l’ex corteggiatore ha deciso di intervenire pubblicamente raccontando la sua versione dei fatti e pubblicando anche un messaggio WhatsApp attribuito all’ex tronista. La crisi tra i due era esplosa nelle scorse ore, quando Sara Gaudenzi aveva lasciato intendere sui social che qualcosa si fosse definitivamente rotto nella relazione. Una frase pubblicata su Instagram aveva immediatamente acceso il gossip: “Il lupo perde il pelo ma non il vizio”.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Alessio Rubeca dice la sua dopo la rottura con Sara Gaudenzi

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