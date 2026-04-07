La decisione di Sara Gaudenzi di partecipare a Uomini e Donne ha attirato molta attenzione nei media. La ragazza, nota al pubblico per alcune esperienze precedenti, ha annunciato pubblicamente la sua volontà di entrare nel programma, suscitando reazioni contrastanti tra i fan e gli addetti ai lavori. Nel frattempo, Alessio Rubeca, che aveva già avuto un rapporto con Sara, ha commentato pubblicamente la situazione, creando ulteriori discussioni tra gli spettatori.

La scelta di Sara Gaudenzi a Uomini e Donne si è rivelata tra le più discusse delle ultime stagioni. L’ex tronista ha deciso di non continuare con Matteo Stratoti, evidenziando differenze caratteriali difficili da colmare, e ha invece scelto di uscire mano nella mano con Alessio Rubeca, sorprendendo pubblico e opinionisti. Un momento di scelta carico di tensione. Il clima in studio durante la scelta non è stato dei più sereni. In particolare, Tina Cipollari ha espresso critiche dirette alla tronista, creando qualche tensione. Nonostante ciò, Alessio e Sara hanno mostrato complicità e affiatamento durante l’intervista sul divano di Witty, confermando la forza del loro legame. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Alessio Rubeca e Sara Gaudenzi: i retroscena dopo la scelta

Uomini e Donne: le prime parole di Sara Gaudenzi e Alessio Rubeca dopo la sceltaUomini e Donne ha visto andare in onda la scelta di Sara Gaudenzi, arrivata al termine di una puntata particolarmente complessa.

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Scandalo a Uomini e Donne, beccato sui siti di incontri

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«Ma che bisogno c’è di fare questo quando per mesi sono stati davanti le telecamere sotto gli occhi di milioni di spettatori » È questa la domanda che molti si stanno ponendo dopo aver visto le ultime foto di Sara Gaudenzi e Alessio Rubeca, coppia nata a U - facebook.com facebook