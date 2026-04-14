Parcheggio sopraelevato su tre livelli il Comitato Foro Boario vuole vederci chiaro

Un gruppo di residenti dell’area dell’ex Foro Boario ha deciso di organizzarsi per esaminare il progetto della “lanterna urbana” approvato dall’amministrazione comunale. Il progetto prevede la realizzazione di un parcheggio sopraelevato su tre livelli, con un’altezza complessiva di circa 15 metri e una capacità di circa 770 posti auto. La mobilitazione nasce dalla volontà di approfondire le caratteristiche e le implicazioni dell’intervento.