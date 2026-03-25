Assunzioni in Arca Capitanata concorso lampo per due dirigenti | la Regione vuole vederci chiaro

È stato annunciato un concorso pubblico per l’assunzione di due dirigenti amministrativi presso Arca Capitanata, con una scadenza di 15 giorni per la presentazione delle domande. La comunicazione ha suscitato dubbi tra i rappresentanti regionali, che hanno espresso perplessità sulla brevità dei tempi previsti per la partecipazione.

Tempi troppo stretti per presentare la domanda. Il capo di Gabinetto di Decaro esorta l'ex Iacp di Foggia a prorogare la scadenza Una finestra di soli 15 giorni per presentare domanda per l’ammissione al concorso pubblico per due dirigenti amministrativi di Arca Capitanata lascia perplessa anche la Regione Puglia. La procedura per titoli ed esami è stata indetta lo scorso 20 marzo. L’ex Iacp di Foggia ha bandito il concorso per assumere due dirigenti di profilo amministrativo, a tempo pieno e indeterminato, con un posto riservato agli interni. La scadenza, però, è imminente: i candidati dovranno inviare la domanda entro il 4 aprile. Il... 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Assunzioni in Arca Capitanata, concorso lampo per due dirigenti: la Regione vuole vederci chiaro Articoli correlati Morte Simone Raucea, la procura vuole vederci chiaro: scattano accertamenti tecnici non ripetibiliQuesta mattina il pm Claudia Pezone ha conferito incarico al proprio consulente, ing. Dopo la tragedia di Edoardo Conti la Procura vuole vederci chiaroLa procura di Trento ha aperto un fascicolo di indagine, che però al momento risulta essere senza indagati, sulla morte del freerider romano di 31...