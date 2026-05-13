Un professionista ha fatto il passaggio dal calcio all’imprenditoria, sottolineando come il valore si crei quando sport, salute e impegno sociale si incontrano. La sua esperienza si inserisce in un contesto in cui settori diversi collaborano per realizzare iniziative con impatti concreti. La sua attività, che coinvolge il mondo calcistico, commerciale e sociale, si basa su una filosofia condivisa di creare qualcosa di duraturo.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il mondo del calcio, l’imprenditoria e l’impegno sociale. Ambiti diversi ma uniti dalla stessa filosofia: costruire qualcosa che possa lasciare un segno concreto. È questa la visione di Alessandro Recine, professionista oggi attivo nel management sportivo accanto a grandi protagonisti del calcio italiano e allo stesso tempo imprenditore, fondatore di VITA365 e presidente di CMNSPORT Onlus, realtà impegnata in importanti progetti di ricerca scientifica. Da poco è online anche il suo sito ufficiale, uno spazio che racconta il suo percorso umano e professionale. Alessandro, oggi sei una figura presente in mondi molto diversi tra loro.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Alessandro Recine, dal calcio all’impresa: “Il valore nasce quando sport, salute e sociale dialogano tra loro”

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