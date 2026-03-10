Quando sport e salute vanno a braccetto | Forlì calcio e Forlìfarma insieme per promuovere il benessere

Forlì calcio e Forlìfarma hanno avviato una collaborazione che prevede una sponsorizzazione e una convenzione dedicata. L’accordo mira a promuovere il benessere attraverso iniziative comuni, integrando sport e salute. Questa collaborazione si inserisce in un progetto di responsabilità sociale volto a rafforzare il rapporto tra il mondo sportivo e la comunità locale.

L’iniziativa si inserisce in un percorso di responsabilità sociale volto a rafforzare il legame tra sport, salute e benessere della comunità Anche Forlìfarma al fianco del Forlì calcio con una sponsorizzazione e una convenzione dedicata. L’iniziativa si inserisce in un percorso di responsabilità sociale volto a rafforzare il legame tra sport, salute e benessere della comunità. "La convenzione con il Forlì si inserisce per noi in un percorso di responsabilità sociale, attraverso il quale le farmacie comunali continuano a investire nel territorio e nelle sue eccellenze sportive che costituiscono uno straordinario strumento di inclusione, crescita e partecipazione per tutta la città - afferma l’amministratore unico di Forlifarma Spa, Vittorio Manes -. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

