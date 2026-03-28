Un magistrato ha dichiarato che, a partire dal 2023, la Costituzione riconosce il valore sia individuale sia sociale dello sport. In passato, invece, la Carta fondamentale non faceva riferimento al fenomeno sportivo, che ha acquisito un ruolo più evidente solo negli ultimi anni. La sua affermazione si basa su un'analisi delle modifiche costituzionali e sulla sensibilità crescente verso questa attività.

Milano, 28 mar. (Adnkronos) - “La Costituzione repubblicana, anche per ragioni storiche, non conosceva il fenomeno sportivo. Con la riforma del 2023 lo sport è entrato nella Costituzione, all'ultimo comma dell'articolo 33: ‘La Repubblica riconosce la pratica sportiva come valore individuale e sociale per il benessere fisico e psicologico delle persone'. Il tema centrale, oggi, è che la Costituzione prevede già il merito, assieme alla capacità, come criterio per far avanzare l'intera società italiana, ne parla a proposito dell'istruzione. Ora è necessario coniugare questi due elementi”. Così Carlo Buonauro, magistrato, giudice sportivo ed esperto di diritto sportivo, durante la prima giornata della consueta Direzione Nazionale che Meritocrazia Italia tiene ogni anno tra fine inverno e inizio primavera. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sport, magistrato Buonauro: "Costituzione riconosce valore individuale e sociale dal 2023"

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