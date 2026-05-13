Al Dlf di Alessandria sono stati programmati nuovi tornei di calcio dedicati ai bambini del quartiere. La manifestazione coinvolge diverse squadre di giovani calciatori, che si sfidano in incontri organizzati in più date nel corso della stagione. Le partite si svolgono nel rispetto di un calendario stabilito, con l’obiettivo di offrire un’opportunità di gioco e socializzazione ai più piccoli.

? Punti chiave Chi sono i protagonisti di questa nuova sfida sportiva al Dlf?. Come sono state organizzate le date per i piccoli calciatori?. Dove si possono trovare i dettagli per l'iscrizione immediata?. Perché questa iniziativa è importante per il futuro del Quartiere Cristo?.? In Breve Partecipanti nati tra il 2017 e il 2020 con età tra 6 e 11 anni.. Date fissate per il 26, 28 maggio e 4, 9, 11 giugno.. Incontri pomeridiani e serali presso la sede di corso Acqui 158.. Iscrizioni e informazioni disponibili al numero telefonico 3393616526.. Il Grigi Club Ciccio Marescalco apre le iscrizioni per i nuovi tornei di calcio al Dlf, rivolti ai bambini nati tra il 2017 e il 2020.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Alessandria: nuovi tornei di calcio al Dlf per i piccoli del quartiere

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Dlf Firenze, piccoli atleti crescono aspettando la stagione dei torneiLa Scuola Calcio del Dlf Firenze, unica società calcistica del Quartiere 1, anche nella presente stagione agonistica sta portando avanti un...

Al centro commerciale si accendono i riflettori sul calcio balilla con quattro giornate di torneiDal 7 al 10 maggio il Centro Montefiore si trasforma in un punto di riferimento per appassionati e curiosi del calcio balilla, uno dei giochi più...

Argomenti più discussi: Centri Estivi Sportivi alla Nuova Saves: sport e divertimento per l'estate di bambini e ragazzi ad Alessandria; Tennis, Foro Italico: Sinner verso l’esordio: Cambia poco essere numero 1 o 2 ATP; La Pista vola alle finali nazionali di Pisa; Tabellino partita Fortuna Melior vs Nuova Polisportiva Casalcermelli Calcio 2025.

biblioteca alessandria senza tempo - reddit.com reddit

ESSE DUE S.A.S. DI ERBISTI MARIA E C - Results on X | Live Posts & Updates x.com