Al centro commerciale si accendono i riflettori sul calcio balilla con quattro giornate di tornei

Dal 7 al 10 maggio, il centro commerciale si prepara ad ospitare quattro giornate di tornei di calcio balilla, attirando appassionati e curiosi. L’evento si svolge presso il Centro Montefiore, che diventa così un punto di riferimento per gli amanti di uno dei giochi più conosciuti e praticati in Italia. Durante le quattro giornate, i partecipanti potranno sfidarsi in diverse competizioni dedicate a questo gioco.

Dal 7 al 10 maggio il Centro Montefiore si trasforma in un punto di riferimento per appassionati e curiosi del calcio balilla, uno dei giochi più iconici e coinvolgenti, entrato nella cultura popolare italiana. Un ricco programma di attività animerà gli spazi del centro, offrendo occasioni di.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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