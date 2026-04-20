dlf firenze piccoli atleti crescono aspettando la stagione dei tornei

La Scuola Calcio del Dlf Firenze, l’unica società calcistica nel Quartiere 1, prosegue il proprio lavoro con le categorie Esordienti, Pulcini, Primi Calci e Piccoli Amici. I piccoli atleti crescono e si preparano per la stagione dei tornei, seguendo un percorso tecnico dedicato. La società continua a investire nel settore giovanile, mantenendo vivo l’interesse per il calcio tra i giovani del quartiere.

La Scuola Calcio del Dlf Firenze, unica società calcistica del Quartiere 1, anche nella presente stagione agonistica sta portando avanti un importante lavoro tecnico con le categorie Esordienti, Pulcini, Primi Calci e Piccoli Amici. In particolare, Primi Calci e Piccoli Amici nati dal 2017 al 2020, stanno muovendo i primi passi nel mondo del calcio con ottimi risultati e sono iscritti nel periodo primavera ed estate a numerosi tornei. In particolare spiccano per i 201718 i tornei a Tavarnelle, Lebowski e Sales; mentre il 201920 sarà impegnato sui campo di Rondinella, Settignanese, Lebowski, Sorms San Mauro e Bagno a Ripoli. Sono già presenti in campo anche alcuni 2021 in preparazione per il futuro.🔗 Leggi su Lanazione.it

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