L’Italia ha ottenuto risultati positivi nelle ultime World Relays in Botswana, con le staffette femminili che sono riuscite a raggiungere gli obiettivi prefissati. Tra le protagoniste c’è anche la squadra della 4×400, composta da atlete che si definiscono amiche prima che compagne di squadra. Una delle atlete ha annunciato che correrà anche i 200 metri per migliorare la propria velocità, inserendosi così in un percorso di preparazione più completo.

L’Italia è reduce da una buona prestazione nell’ultima edizione delle World Relays. In Botswana le staffette azzurre, soprattutto quelle femminili, hanno centrato l’obiettivo e tra queste anche la 4×400. Una delle componenti del quartetto azzurro, capace anche di eguagliare il record italiano, è stata Alessandra Bonora, ospite dell’ultima puntata di Sprint Zone, il programma condotto da Ferdinando Savarese sul canale YouTube di OA Sport. La prestazione alle World Relays con il record italiano eguagliato nella 4×400 femminile: “Mi sono ripresa diciamo il record italiano, perché appunto avevo fatto parte del quartetto ai Mondiali di Budapest dove avevamo battuto quello fatto alle Olimpiadi di Rio.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Alessandra Bonora: “Nella 4×400 siamo amiche prima che compagne. Farò i 200 per velocizzarmi”

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