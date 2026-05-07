Alessandra Bonora vola nei 400 | personale indoor e staffetta da record

Nell'ultima edizione di Sprint Zone, appuntamento settimanale dedicato all’atletica leggera, è stata presentata Alessandra Bonora, atleta italiana specializzata nei 400 metri. Recentemente, ha stabilito nuovi record personali indoor nella sua specialità e ha fatto parte di una staffetta che ha segnato un risultato storico. La sua presenza ha attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori, consolidando il suo ruolo tra le promesse del panorama nazionale.

Pietro Riva 2.06.46 a Rotterdam. Dall’operazione al record: il segreto del quarto azzurro di sempre Finale controversa a Parigi: cosa è successo davvero? Parla Donatella Sacchi Sprint Zone, appuntamento del giovedì dedicato all’atletica leggera, ospita una delle protagoniste emergenti del panorama italiano: Alessandra Bonora. al coperto ha firmato il record personale ai Mondiali indoor di Torun all’aperto ha brillato nelle World Relays di Gaborone, contribuendo alla qualificazione della 4×400 femminile ai Mondiali di Pechino 2027???? Proprio con la staffetta, l’Italia ha centrato un risultato di grande valore, eguagliando il primato italiano nella finale, confermando la crescita del movimento azzurro.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Alessandra Bonora vola nei 400: personale indoor e staffetta da record Alessandra Bonora vola nei 400: personale indoor e staffetta da record Notizie correlate Alessandra Bonora firma il personale ai Mondiali Indoor e scala le gerarchie italiane dei 400. Klaver in luceAlessandra Bonora ha deciso di interpretare in maniera non ordinaria la propria batteria dei 400 metri ai Mondiali Indoor 2026 di atletica, scattando... Record italiano! La 4×400 vola con Borga, Troiani, Bonora e Mangione: fiammata alle World Relays. Norvegia scatenataL’Italia ha eguagliato il record nazionale della 4×400 femminile, correndo in 3:23. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Record italiano! La 4×400 vola con Borga, Troiani, Bonora e Mangione: fiammata alle World Relays. Norvegia scatenata; Italia ruggente con la 4×400 femminile alle World Relays: Borga, Troiani, Bonora e Mangione meritano i Mondiali; L’Italia qualifica quattro staffette ai Mondiali 2027: Dosso trascinante, 4×100 maschili agli abissi, 4×400 da record; World Relays 2026 oggi in tv: orari sabato 2 maggio, streaming, italiani in gara. Alessandra Bonora vola nei 400: personale indoor e staffetta da recordSprint Zone, appuntamento del giovedì dedicato all’atletica leggera, ospita una delle protagoniste emergenti del panorama italiano: Alessandra ... oasport.it “La 4x400 femminile c’è! Andiamo a Birmingham per una medaglia” Record italiano eguagliato da Rebecca Borga, Virginia Troiani, Alessandra Bonora e Alice Mangione (3:23.40) #atleticaitaliana #WorldRelays - facebook.com facebook CHE DONNEEEE! 4x400 ai Mondiali! Rebecca Borga, Virginia Troiani, Alessandra Bonora, Alice Mangione firmano la qualificazione per Pechino con 3:24.46 La 4x100 maschile ci riprova domani: Samuele Ceccarelli, Filippo Randazzo, Fausto Desalu, Chit x.com