Alessandra Bonora ha partecipato ai Mondiali Indoor 2026 di atletica, prendendo parte alla sua batteria dei 400 metri e scattando con un tempo di reazione molto rapido. La sua performance le permette di salire nelle classifiche italiane di questa specialità. Durante la gara, Klaver si è distinto per la sua prova, attirando l’attenzione degli osservatori.

Alessandra Bonora ha deciso di interpretare in maniera non ordinaria la propria batteria dei 400 metri ai Mondiali Indoor 2026 di atletica, scattando con un tempo di reazione di 0.244 e poi rimanendo in quarta posizione nel primo giro, distaccata dalla tre avversarie. L’azzurra ha poi intensificato l’azione al suono della campana, è rientrata su Bassant Hemida e Yemi Mary John, riuscendo poi a superare la britannica sul rettilineo conclusivo e a chiudere al terzo posto con il tempo di 52.20, alle spalle dell’egiziana (52.13) e dell’olandese Lieke Klaver (51.48 per una delle grandi favorite della vigilia). La 25enne, transitata in 24.97 a metà gara e in 37. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Alessandra Bonora firma il personale ai Mondiali Indoor e scala le gerarchie italiane dei 400. Klaver in luce

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