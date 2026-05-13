Alena Seredova cosa è successo dopo la dieta e i chili persi | Sono un disastro…

Alena Seredova ha condiviso sui social un nuovo messaggio in cui parla della sua condizione attuale dopo aver perso peso con una dieta. La modella si descrive come “un disastro” e si mostra senza filtri, raccontando le sue sensazioni e lo stato di salute. La sua condivisione ha attirato l’attenzione dei follower, che hanno commentato le sue parole e le sue immagini, mantenendo un tono diretto e spontaneo.

Alena Seredova torna a raccontarsi sui social con la naturalezza che da sempre piace ai suoi follower. Tra domande sulla famiglia, momenti di vita quotidiana, tempo libero e piccoli segreti di benessere, l’ex modella continua a mantenere un rapporto diretto con chi la segue. E proprio quando arrivano i complimenti per la sua forma fisica, lei sceglie ancora una volta la strada della sincerità, senza filtri e senza voler costruire un’immagine irraggiungibile. Negli ultimi tempi, infatti, Alena Seredova aveva raccontato di essere riuscita a perdere 16 chili grazie a un percorso seguito da un medico. Un risultato importante, arrivato dopo anni di tentativi e difficoltà, soprattutto perché la parola dieta per lei non è mai stata semplice da accettare.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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