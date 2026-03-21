Alena Seredova e il cambiamento fisico a 48 anni | ecco come ha perso 16 chili
Alena Seredova, 48 anni, ha perso 16 chili, modificando il suo aspetto fisico. Recentemente, ha condiviso il suo percorso di miglioramento personale, concentrandosi sulla salute e il benessere. La sua trasformazione ha attirato l’attenzione dei media, suscitando curiosità tra i fan. La modella ha mostrato i risultati del suo impegno, parlando apertamente dei cambiamenti che ha adottato.
A 48 anni compiuti oggi Alena Seredova non rincorre più un’idea rigida di perfezione. Il suo rapporto con il corpo è cambiato nel tempo, diventando più consapevole e meno legato ai giudizi esterni. Oggi la priorità non è apparire, ma stare bene. Lo ha detto chiaramente: il punto non è dimagrire per estetica, ma sentirsi meglio, avere più energia, vivere con leggerezza. Una filosofia che la allontana dalle diete estreme e la avvicina a un equilibrio più sostenibile, fatto di alimentazione sana e movimento senza eccessi. Il passaggio più evidente è stato il suo recente dimagrimento. Alena Seredova ha perso 16 chili, ma non per una questione estetica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Articoli correlati
Gigi Buffon compie 48 anni, Alena Seredova lasciata per Ilaria D'Amico, il figlio calciatore, la depressione e il passato da ultrà: «Ho fatto ca**ate»Gigi Buffon compie 48 anni e per tutti è ancora il "portierone" che ha difeso i pali della nazionale azzurra per vent'anni.
Il cambiamento assurdo di Rossella Erra, ha perso 34 chili: che dieta ha fatto? Il raccontoLa soprendente trasformazione di Rossella Erra conquista il pubblico: ecco come la « tribuna del popolo » ha perso 34 chili e cambiato stile di vita.
Una raccolta di contenuti su Alena Seredova
Temi più discussi: Louis Thomas Buffon show: tripletta con la Repubblica Ceca U19; Almanacco | Sabato 21 Marzo: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; Louis Thomas Buffon e i calciatori del Pontedera ultimi e umiliati dagli ultras: il giudice sportivo li multa; Buon compleanno Ronaldinho Tullio Solenghi Paolo Belli….
Alena Seredova e il tradimento di Buffon: Non avrei mai perdonatoAlena Seredova ha recentemente fatto notizia per aver risposto su Instagram a una domanda delicata riguardante il suo passato con Gigi Buffon. Un follower le ha chiesto su Instagram in un apposito box ... 105.net
Alena Seredova e la nostalgia per il figlio Louis Thomas Buffon, che vive lontano: «Piango ogni volta che riparte»Diciotto anni il prossimo 28 dicembre, il primogenito della modella e di Gigi Buffon ha deciso di seguire le orme del padre e oggi gioca nel Pisa. «Aveva 15 anni, sono due anni che siamo lontani. E se ... iodonna.it
Tanti auguri ad Alena Seredova, che compie oggi 48 anni! Ecco che cosa prevedono le Stelle per questo weekend: https://vanityfairitalia.visitlink.me/hlGDe5 facebook
"#AlenaSeredova" - Results on X | Live Posts & Updates x.com