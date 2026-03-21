Alena Seredova, 48 anni, ha perso 16 chili, modificando il suo aspetto fisico. Recentemente, ha condiviso il suo percorso di miglioramento personale, concentrandosi sulla salute e il benessere. La sua trasformazione ha attirato l’attenzione dei media, suscitando curiosità tra i fan. La modella ha mostrato i risultati del suo impegno, parlando apertamente dei cambiamenti che ha adottato.

A 48 anni compiuti oggi Alena Seredova non rincorre più un’idea rigida di perfezione. Il suo rapporto con il corpo è cambiato nel tempo, diventando più consapevole e meno legato ai giudizi esterni. Oggi la priorità non è apparire, ma stare bene. Lo ha detto chiaramente: il punto non è dimagrire per estetica, ma sentirsi meglio, avere più energia, vivere con leggerezza. Una filosofia che la allontana dalle diete estreme e la avvicina a un equilibrio più sostenibile, fatto di alimentazione sana e movimento senza eccessi. Il passaggio più evidente è stato il suo recente dimagrimento. Alena Seredova ha perso 16 chili, ma non per una questione estetica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Alena Seredova e il cambiamento fisico a 48 anni: ecco come ha perso 16 chili

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