Aldair Cuore Giallorosso in sala a Roma

Un incontro si è svolto a Roma con l’ex calciatore Aldair e il regista Simone Godano, in occasione della proiezione del film documentario dedicato all’atleta. La serata ha visto la partecipazione di pubblico e media, con momenti di confronto tra i presenti. L’evento ha avuto luogo in una sala della capitale, dove sono stati presentati dettagli sul progetto cinematografico e sulla carriera di Aldair.

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