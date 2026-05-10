Aldair Cuore Giallorosso in sala a Roma

Da ezrome.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incontro si è svolto a Roma con l’ex calciatore Aldair e il regista Simone Godano, in occasione della proiezione del film documentario dedicato all’atleta. La serata ha visto la partecipazione di pubblico e media, con momenti di confronto tra i presenti. L’evento ha avuto luogo in una sala della capitale, dove sono stati presentati dettagli sul progetto cinematografico e sulla carriera di Aldair.

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Cosa: Incontro esclusivo con l’ex calciatore Aldair e il regista Simone Godano in occasione della proiezione del film documentario Aldair. Cuore giallorosso.. Dove e Quando: Presso le sale del The Space Cinema Roma Parco De’ Medici, venerdì 22 maggio alle ore 21:30.. Perché: Per celebrare la storia di un’autentica leggenda dello sport capitolino, esplorando attraverso il linguaggio cinematografico il legame viscerale e indissolubile tra un campione silenzioso e la sua immensa tifoseria.. Roma è una città che non dimentica mai i propri eroi, specialmente quelli che hanno calcato il prato verde dello Stadio Olimpico scrivendo pagine indelebili di storia sportiva e umana.🔗 Leggi su Ezrome.it

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ALDAIR. CUORE GIALLOROSSO - Al cinema dal 21 maggio

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