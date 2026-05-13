Alda Merini - follia e verità

ALDA MERINI - Follia e veritàDomenica 17 maggio, ore 20.00L'ultimo appuntamento della stagione con il teatro filosofico-letterario non sarà un elogio della follia ma un’esaltazione delicata e profonda della vita, delle sue difficoltà con un piglio mai banale.Temi della quotidianità si intrecciano.🔗 Leggi su Baritoday.it

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Perché Alda Merini chiamava follia la sua lucidità#AldaMerini #poesia #follia #milano #verità

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