ricordando alda merini giorgia trasselli in scena

Questa sera alle 21 al teatro Wanda Capodaglio di Castelfranco si terrà la rappresentazione teatrale dedicata ad Alda Merini, tratta dal libro di Antonio Nobili. La scena vede protagonista Giorgia Trasselli, che interpreta il ruolo della poetessa, portando in scena un omaggio alla sua vita e alle sue opere. L’evento si inserisce nel programma culturale della città e richiama un pubblico interessato alla figura di Merini.

Questa sera alle ore 21 al teatro Wanda Capodaglio di Castelfranco, dal libro di Antonio Nobili va in scena " Alda Merini. Una donna sospesa tra il dolore e la gioia" con Giorgia Trasselli. Una telefonata anticipa un incontro. Un professore universitario chiama la sua vecchia e stimata amica Alda Merini chiedendole la cortesia di seguire un giovanotto molto talentuoso che sta svolgendo delle ricerche su alcune dinamiche della poesia contemporanea. Inizialmente titubante, la Merini accetta la richiesta dell’amico, accogliendo il suo assistente a casa in diverse occasioni. I due si troveranno su quel confine spesso raccontato, in quanto realmente vissuto dalla Merini nelle storie poetiche dei suoi giovani amanti: è l’urgenza del poeta di sentirsi nei confronti del mondo come il buio che porta la luce. 🔗 Leggi su Lanazione.it

