Alda Parole al Vento omaggio ad Alda Merini all' OFF OFF Theatre

All'OFFOFF Theatre viene messo in scena “Alda. Parole al Vento”, uno spettacolo dedicato alla poesia e alla vita di Alda Merini. La rappresentazione ripercorre alcuni momenti significativi della poetessa, evidenziando versi e immagini legate alla sua figura. L’evento intende rendere omaggio alla sua influenza nel panorama letterario italiano e alla sua capacità di trasformare le emozioni in parole.

Nel segno della poesia e della storia di Alda Merini, l’OFFOFF Theatre accoglie lo spettacolo “Alda. Parole al Vento”, in scena sabato 7 alle ore 21 e domenica 8 marzo alle ore 17, con la regia e drammaturgia di Donatella Massimilla. Insieme a lei sul palco Gilberta Crispino e Yousi Cuba al. 🔗 Leggi su Romatoday.it

