Alcesti l' eroina degli sconfinamenti FOTO | VIDEO

Alcesti è un personaggio che si colloca tra il mondo dei vivi e quello dei morti, rappresentando un confine tra vita e morte. La sua figura attraversa anche diverse dimensioni di espressione, mescolando elementi tragici e comici, sacri e quotidiani. Questa presenza si manifesta attraverso immagini e video che mostrano la sua storia come una rappresentazione di limiti e transizioni, evidenziando la complessità della sua figura.

Alcesti è donna del confine: quello fra la vita e la morte, fra l'amore e il sacrificio. E Alcesti è spettacolo del confine: fra tragico e comico, di cui possiede entrambe le nature e i registri, fra sacro e quotidiano. Fra ieri e oggi. Ha un lieto fine, ma forse anche su quella lietezza possiamo interrogarci: Alcesti è spazio delle domande, del mistero. La notissima vicenda raccontata da Euripide (anno di grazia 438 a.C.) – ovvero il sacrificio di Alcesti che, unica, accetta di morire al posto dello sposo Admeto, re tessalo di Fere, il quale aveva ottenuto, grazie ad Apollo, il singolare privilegio di sfuggire alla morte se qualcuno si...🔗 Leggi su Feedpress.me

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