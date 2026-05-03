I l kolossal più atteso del 2026? The Odyssey di Christopher Nolan, con Matt DamonUlisse e Anne HathawayPenelope. Un bestseller annunciato? Nessuno canta il mio nome (Piemme), ispirato alla guerra di Troia, di quel Yann Martel che con Vita di Pi ha venduto 12 milioni di copie. Alla Galleria Borghese di Roma il 23 giugno si inaugura la ricca mostra Metamorfosi. Ovidio e le arti, e Ovidio (impersonato da Francesco Colella) è fra i protagonisti della commedia I l dio dell’amore, con Vinicio Marchioni e Vanessa Scalera. Il teatro rivoluzionario e immersivo de La Fura dels Baus a Milano X Leggi anche › Siracusa glamour, tra sfilate e tragedie al Teatro Greco Ma quanto ci piacciono i classici.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Miti ed eroi oggi sono protagonisti di spettacoli, film, libri, mostre e coreografie. «Non danno risposte, ma ci spingono a farci le domande giuste», dice Filippo Dini, regista di Alcesti. E Lisistrata, ricorda Lella Costa, è «un’eroina pacifista»

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