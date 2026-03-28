Un uomo di 65 anni di Brescia è stato fermato dalla Polizia Postale nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica. L’indagine riguarda la presenza di migliaia di video e foto pedopornografiche, che sono stati trovati durante le verifiche. L’arresto si è verificato in seguito a un’indagine volta a contrastare la diffusione di materiale illecito online.

Un bresciano di 65 anni è stato arrestato dalla Polizia Postale nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica sulla diffusione di materiale pedopornografico. L’uomo, residente in provincia e con numerosi precedenti per reati di varia natura, è accusato di aver scaricato e condiviso foto e video raffiguranti minori tra gli 11 e i 15 anni. L’operazione è frutto di una complessa attività di monitoraggio del web e delle chat online da parte della Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Brescia. Grazie all’incrocio delle tracce digitali e alle analisi investigative, gli agenti hanno individuato il 65enne, che nelle sue interazioni online cercava di nascondere le proprie attività con vari accorgimenti tecnici. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

© Bresciatoday.it - Archivio degli orrori, migliaia di video e foto pedopornografiche: arrestato

Articoli correlati

Padova, arrestato babysitter: nel pc migliaia di foto pedopornograficheCentinaia di foto e di video di natura pedopornografica, anche autoprodotte con vittime bambini di 5 anni, sono state trovate in casa di un 27enne...

Catania, 4 persone arrestate: avevano migliaia di file video e foto pedopornograficheABBONATI A DAYITALIANEWS Indagine a tutela dei minori e delle fasce deboli A seguito di un’articolata indagine coordinata dalla Procura Distrettuale...

Tutto quello che riguarda Archivio degli orrori migliaia di video...

Discussioni sull' argomento Pedofilo 70enne, niente arresti domiciliari per il rifiuto della moglie: Non lo voglio in casa, così finisce in carcere. Arrestato...; La pace si tesse insieme: migliaia di donne scendono nelle piazze italiane (con arazzi e tappeti) contro gli orrori della guerra; WikiFlix piattaforma legale per vedere migliaia di film gratis online.

Palestina: 1948, l’anno degli orroriEra necessario il terrore per cacciare gli arabi. Con queste parole si apre un ... msn.com

Va ufficialmente in archivio la prima sessione delle qualifiche del Gran Premio del Giappone. Miglior tempo per Charles Leclerc, autore di un buon passaggio in 1:29.915. Il talento monegasco della Ferrari ha preceduto di una manciata di centesimi la Merced - facebook.com facebook

Olbia, all’Archivio Mario Cervo il murale dedicato agli artisti sardi x.com