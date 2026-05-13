Alcesti a Siracusa | il mito di Euripide rivive tra jazz e suggestioni contemporanee
Il 8 maggio ha aperto la stagione teatrale al Teatro Greco di Siracusa, il più antico dell’Occidente, con la messa in scena di “Alcesti”, tragedia di Euripide. La rappresentazione ha unito elementi di jazz e atmosfere contemporanee, creando un mix tra il mito antico e le suggestioni moderne. La pièce ha attirato un pubblico vario, interessato a rivivere il racconto classico in una veste artistica innovativa.
La tragedia di Euripide inaugura la stagione al Teatro Greco di Siracusa con la regia di Filippo Dini. E’ la prima coproduzione Teatro Stabile del Veneto e Inda: un sacrificio d’amore senza tempo Sono tante le domande che ci si pongono davanti alla tragedia di Euripide, “Alcesti”, che l’8 maggio ha inaugurato la stagione al Teatro Greco di Siracusa, il più antico dell’Occidente, uno dei luoghi più suggestivi del mondo. Perché Admeto, un re palestrato, un riccone, non accetta di scendere nell’Ade quando le Moire hanno finito di tessere il tempo a lui assegnato? Perché Thanatos torna da Caronte con la moglie di Admeto, Alcesti, la quale si...🔗 Leggi su Panorama.it
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Alcesti, lo spettacolo diretto da Filippo Dini, co-prodotto con Inda nel Teatro Greco di Siracusa, ha conquistato Siracusa con il dramma di un uomo salvato dal sacrificio della moglie. ?Alcesti rimarrà in scena a Siracusa fino al 6 giugno per poi partire in una to facebook
Alcesti a Siracusa è come la Flotilla. Persone generose ed accoglienti in mezzo a una umanità crudele e ignobile: la prima al Teatro Greco. Paolo Fresu star con la tromba @FQMagazineit ilfattoquotidiano.it/2026/05/09/alc… via @fattoquotidiano x.com
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