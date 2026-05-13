Alcesti a Siracusa | il mito di Euripide rivive tra jazz e suggestioni contemporanee

Il 8 maggio ha aperto la stagione teatrale al Teatro Greco di Siracusa, il più antico dell’Occidente, con la messa in scena di “Alcesti”, tragedia di Euripide. La rappresentazione ha unito elementi di jazz e atmosfere contemporanee, creando un mix tra il mito antico e le suggestioni moderne. La pièce ha attirato un pubblico vario, interessato a rivivere il racconto classico in una veste artistica innovativa.

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