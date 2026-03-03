A Francavilla al Mare c' è D' Annunzio Jazz | La Figlia di Iorio rivive tra parola musica e suggestioni jazz

A Francavilla al Mare domenica 8 marzo alle 19 si terrà lo spettacolo “D’Annunzio Jazz” presso l’auditorium Sirena. L’evento combina parole, musica e suggestioni jazz per reinterpretare “La Figlia di Iorio”. L’iniziativa fa parte di un calendario di eventi promosso dall’amministrazione in occasione dell’8 marzo, giornata internazionale dedicata alle donne.

Domenica 8 marzo, dalle ore 19, all'auditorium Sirena di Francavilla al Mare, ci sarà lo spettacolo “D’Annunzio Jazz”, un appuntamento di grande valore culturale che si inserisce nel ricco calendario di iniziative promosse dall’amministrazione in occasione dell’8 marzo – Giornata internazionale. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

“Jazz on Symphony”: il mondo del jazz e quello della musica sinfonica insiemeCon l’intento di voler mettere in dialogo due mondi come quello del jazz e della musica sinfonica, sono quest’anno infatti tre i concerti – due nel...

Jazz e Brasile a Palermo: i Jazz Out Project in concerto al Blue Brass, un viaggio tra soul e nuove sonorità.Il Blue Brass – Ridotto dello Spasimo di Palermo ospiterà lunedì 10 febbraio 2026, alle ore 21, il concerto “Play Brazil” dei Jazz Out Project, un...

Altri aggiornamenti su Annunzio Jazz

Discussioni sull' argomento D’Annunzio Jazz: a Francavilla la forza della parola e del suono per celebrare l’8 marzo; FOSSACESIA CITTÀ DELLO SPORT 2026: DAL 2 MARZO AL VIA IL BANDO PER COSTRUIRE UN ANNO DI SPORT, EVENTI E TURISMO ATTIVO; Incidente mortale nel Lancianese: perde la vita un uomo di 76 anni; D’Annunzio Jazz, all’Auditorium Sirena di Francavilla lo spettacolo per l’8 marzo.

Alle Olimpiadi c’è il tiro con l’arco… alla Locanda D’Annunzio c’è il tiro con l’arrosticino Qui non si punta al bersaglio. Si punta al bis. Giacinto è già in finale. E tu Vieni a tifare… o a fare centro con il gusto abruzzese https://wa.me/393382033712 - facebook.com facebook