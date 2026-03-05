Paolo Fresu si esibirà dal vivo al Teatro Greco di Siracusa con le sue musiche per lo spettacolo “Alcesti” di Euripide, diretto da Filippo Dini. Le rappresentazioni delle opere classiche sono in programma nel calendario teatrale della città, con il concerto di Fresu che accompagnerà alcune delle serate. L’evento è parte di una serie di spettacoli dedicati al teatro antico in questa stagione.

Dopo il nuovo record di spettatori registrato nel 2025 con oltre 172mila presenze, la 61esima Stagione al Teatro Greco si aprirà l’8 maggio con "Alcesti" Le musiche di Paolo Fresu per l’”Alcesti” di Filippo Dini, “Antigone” per l’atto finale del trittico tebano di Robert Carsen e poi la visione dei “Persiani” di Àlex Ollè, fra i fondatori della Fura dels Baus, col debutto di Alessio Boni al Teatro Greco di Siracusa, e il ritorno dell’”Iliade” di Giuliano Peparini con Vinicio Marchioni e Giuseppe Sartori. È stata presentata a Roma la 61esima Stagione dell’Istituto nazionale del dramma antico (INDA) al Teatro Greco di Siracusa, dal 13 aprile al 28 giugno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Paolo Fresu suonerà dal vivo per “Alcesti” di Euripide al Teatro Greco di Siracusa: ecco il calendario delle rappresentazioni classiche

