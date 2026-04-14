Andrea Pezzi chiarisce il rapporto con Cristiana Capotondi | Non stiamo insieme ma siamo grandi amici

Andrea Pezzi ha spiegato la natura del suo rapporto con Cristiana Capotondi, precisando che tra loro non c’è una relazione sentimentale, ma una forte amicizia. La coppia è stata paparazzata insieme per la prima volta dopo cinque anni dalla fine della loro storia, durante la quale sono stati insieme per quindici anni. Pezzi ha sottolineato che, nonostante la rottura, mantengono un legame di amicizia.

Andrea Pezzi ha fatto chiarezza sul rapporto con Cristiana Capotondi dopo che sono stati paparazzati insieme, cinque anni dopo la rottura: "Abbiamo condiviso la vita per 15 anni e siamo ancora grandi amici". E sulla figlia dell'attrice, di cui non è lui il padre, ha spiegato: "Il mio più grande privilegio è stato vedere la genitorialità".🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizia bellissima, Cristiana Capotondi e Andrea Pezzi di nuovo insieme (ma non è lui il padre di sua figlia)Tra ritorni inaspettati e legami che resistono al tempo, la storia tra Cristiana Capotondi e Andrea Pezzi torna a far parlare.

Cristiana Capotondi e Andrea Pezzi sono ancora molto uniti, nonostante non stiano più insieme da tempo, come raccontano le ultime foto che li ritraggono insiemeNon sono più una coppia ormai da anni, ma tra Cristiana Capotondi e Andrea Pezzi i rapporti sono rimasti ottimi, come raccontano le ultime foto che...