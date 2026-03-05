Un giocatore afferma di ammirare i Big Three ma precisa di non essere loro amico. Aggiunge che con Alcaraz e Sinner trova più facilità a collaborare e condividere il circuito. Nell’ultimo anno sembra aver trovato un equilibrio tra talento e costanza, riuscendo a mantenere un rendimento stabile. La sua affermazione si inserisce in un contesto di rapporto più diretto con alcuni avversari rispetto ad altri.

Nell’ultimo anno sembra aver finalmente trovato la chiave di volta per far sì che il suo talento cristallino e la continuità di rendimento riescano finalmente ad andare d’accordo. Alexander Bublik ha conquistato cinque trofei, un bottino che racconta solo in parte la sua evoluzione. Il kazako sembra aver trovato finalmente quella solidità mentale sempre mancata e grazie a cui è arrivato tra i primi dieci del mondo. La differenza con i Big Three e il duo Sinner-Alcaraz: “Ammiravo i ‘Big Three’, ma non siamo amici. Con Carlos e Jannik, il legame è un po’ più facile perché ero già lì quando sono arrivati. Portano un tocco fantastico al gioco. Carlos è una star, un ragazzo divertente e molto chiassoso. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Bublik: “Ammiro i Big Three, ma non siamo amici. Con Alcaraz e Sinner è più facile”

Sinner e Alcaraz meglio dei Big-Three? Goffin: "Il livello è simile, ma oggi c'è una grande differenza"Essere testimone di ciò che è stato e di ciò che è, rappresenta in parte la sensazione avvertita da David Goffin.

