Carlos Alcaraz ha rilasciato un'intervista a Vanity Fair, durante la quale ha espresso il desiderio di avere più tempo per dedicarsi alle attività tipiche di un ragazzo della sua età. L'atleta ha parlato di alcune sue riflessioni, offrendo uno sguardo sulla sua quotidianità e sui limiti imposti dai suoi impegni. L'intervista completa approfondisce vari aspetti della sua vita e della sua carriera nel tennis.

Carlos Alcaraz ha rilasciato una lunghissima intervista a Vanity Fair di cui riportiamo un interessante e significativo estratto. Parliamo innanzitutto del giocatore che, nonostante abbia appena 21 anni (classe 2003), 4 titoli del Grande Slam: gli US Open 2022, Wimbledon 2023 e 2024 e il Roland Garros 2024. A questi si aggiungono numerosi titoli ATP (oltre 10), tra cui diversi Masters 1000. È diventato numero 1 del mondo per la prima volta nel 2022, a soli 19 anni, diventando il più giovane della storia a riuscirci. Complessivamente è rimasto numero 1 per circa 36 settimane. Attualmente però lo spagnolo vive una fase più complessa. Non è fermo per un infortunio gravissimo, ma ha attraversato momenti di stop fisico e soprattutto mentale, con piccoli problemi muscolari e un evidente bisogno di gestione delle energie.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Alcaraz: “a volte vorrei avere più tempo per fare le cose che farebbe un ragazzo della mia età”

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