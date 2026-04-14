Carlos Alcaraz e l'impulsività | A volte dico cose che non penso Poi mi rendo conto della gravità
Carlos Alcaraz ha commentato il suo comportamento in campo durante il torneo di Miami, spiegando di aver spesso parlato in modo impulsivo senza riflettere sulle parole pronunciate. Ha aggiunto che, dopo aver detto certe cose, si rende conto della gravità delle sue frasi e delle conseguenze che potrebbero derivarne. La sua riflessione si concentra sui momenti difficili durante le partite e sulle reazioni impulsive che a volte lo coinvolgono.
Carlos Alcaraz parla dello sfogo in campo a Miami e racconta cosa gli accade nei momenti più complessi: "Soltanto dopo mi rendo conto della gravità di quello che ho detto, senza neanche pensarlo".🔗 Leggi su Fanpage.it
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Carlos Alcaraz riparte subito da Barcellona #Tennis x.com