Demetrio Albertini ha commentato la prossima sfida tra Lazio e Inter, sottolineando che in una partita secca tutto può succedere e che ci sarà bisogno di follia per vincere. Ha analizzato la forza del gruppo allenato da Chivu e ha evidenziato le incognite legate alla condizione fisica delle due squadre. La partita si presenta aperta, con molte variabili in gioco.

di Lorenzo Vezzaro L’ex centrocampista Demetrio Albertini analizza la sfida tra Lazio e Inter: la forza del gruppo di Chivu e l’incognita fisica delle due squadre. A poche ore dal fischio d’inizio della finale di Coppa Italia, Demetrio Albertini ha tracciato le coordinate della sfida, evidenziando le potenziali insidie per i nerazzurri. Se da un lato l’Inter si presenta con lo scudetto sul petto e lo status di favorita, dall’altro la Lazio possiede le armi tattiche e mentali per tentare il colpaccio in una serata dove le gerarchie del campionato potrebbero saltare. Di seguito le dichiarazioni dell’ex centrocampista ai microfoni di SportMediaset: LA CHIAVE PER LA LAZIO E IL FATTORE CHIVU – « Cosa serve alla Lazio? Deve giocare spensierata sapendo che non ha niente da perdere ma ha anche le qualità per vincere.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Albertini avvisa l’Inter: «In partita secca può succedere di tutto, serve follia»

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