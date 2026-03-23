Shevchenko non ha dubbi sul Milan | Se sta vicino all’Inter tutto può succedere…Leao può sbagliare la partita ma non l’atteggiamento!
Lewandowski lascia il Barcellona? L’annuncio scuote le pretendenti, cosa ha detto l’attaccante sul suo futuro! Novità importanti Coppola svela: «Italia? Non voglio gufarla, ma la qualità del gruppo c’è. Sull’interesse del Milan e della Juventus posso dire questa cosa» Calciomercato Manchester United, Semenyo saltato? I Red Devils hanno già l’alternativa! Mercato PSG, individuato il grande obiettivo per l’estate: ha una clausola da 100 milioni! Regalo in vista per Luis Enrique? Shevchenko non ha dubbi sul Milan: «Se sta vicino all’Inter tutto può succedere.Leao può sbagliare la partita ma non l’atteggiamento!» Falcone svela: «Il mio sogno della vita è giocare per la Roma, ma me lo devo meritare col Lecce. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Articoli correlati
Milan, senti Shevchenko: “Leao? Non è un attaccante, ma conta l’atteggiamento” | VideoMilan, senti Shevchenko: “Leao? Non è un attaccante, ma conta l’atteggiamento” | Video Ospite alla tappa italiana del Legends Trophy, l'ex attaccante...
Bodo Glimt Inter, parla il capitano Berg: «Loro sono favorito, ma nel calcio può succedere di tutto. Se giochiamo al nostro livello…»Calciomercato Inter LIVE: Sommer verso l’addio? Ausilio guarda alla difesa per l’estate Mercato Inter, Ausilio su Vasilije Kostov: c’è l’assalto al...
Tutti gli aggiornamenti su Shevchenko non ha dubbi sul Milan Se...
Temi più discussi: Ok l'1-1, ma su Frattesi era rigore: per i vertici arbitrali Manganiello ha sbagliato, e anche il Var...; Sabatini non ha dubbi: È tornato il vero Politano! Con i titolari è un'altra storia...; Scossa immediata. Grossi dubbi sull’intesa Leao-Pulisic. Ora blindare la Champions poi 4 colpi seri; Calvarese commenta il rigore per il Torino: Si capisce poco, manca l’immagine….
Shevchenko non ha dubbi: Leao non è un attaccante, ma dipende da luiAndriy Shevchenko ha detto la sua su Rafa Leao e sull'eterno dibattito sulla sua posizione in campo. Per me non è un attaccante, ma molto dipende da lui, ha detto l'ex rossonero. msn.com
MN - Sheva: Leao ora non copre il suo ruolo naturale: in qualche partita ha fatto beneAndriy Shevchenko, leggenda del Milan, si è così espresso a margine dela tappa italiana del Legends Trophy, circuito internazionale di padel che riunisce alcune delle più grandi leggende del calcio mo ... msn.com
#Milan, arriva #Goretzka #Chukwueze verso il riscatto. Le parole di #Shevchenko e #Albertini. #Leao criticato #SempreMilan x.com
Andriy Shevchenko: "L'Inter ha una rosa molto più ampia, ha giocatori di spessore diverso ed è in vantaggio. Ma il Milan sta facendo un ottimo campionato. La partita vinta col Torino è un passo importante in avanti, Allegri ha caricato la squadra dopo la sconfitt facebook