Albert Philipsen mostra le conseguenze del suo terribile incidente nel giorno della Maglia Rosa di Ciccone

Durante la giornata in cui Giulio Ciccone indossava per la prima volta la Maglia Rosa al Giro d'Italia, Albert Philipsen della Lidl-Trek ha condiviso immagini che mostrano le conseguenze di una grave caduta durante un allenamento. L’incidente ha coinvolto il ciclista danese, che ha rischiato la vita, e le foto pubblicate ritraggono le ferite e i danni subiti. La giornata si è quindi caratterizzata sia per il traguardo di Ciccone che per l’incidente di Philipsen.

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