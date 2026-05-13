Albert Philipsen mostra le conseguenze del suo terribile incidente nel giorno della Maglia Rosa di Ciccone
Durante la giornata in cui Giulio Ciccone indossava per la prima volta la Maglia Rosa al Giro d'Italia, Albert Philipsen della Lidl-Trek ha condiviso immagini che mostrano le conseguenze di una grave caduta durante un allenamento. L’incidente ha coinvolto il ciclista danese, che ha rischiato la vita, e le foto pubblicate ritraggono le ferite e i danni subiti. La giornata si è quindi caratterizzata sia per il traguardo di Ciccone che per l’incidente di Philipsen.
Albert Withen Philipsen della Lidl-Trek ha postato le dure immagini conseguenti alla grave caduta che ha subito in allenamento, dove ha rischiato la vita, in contemporanea Giulio Ciccone, suo compagno di squadra, si vestiva per la prima volta in carriera di Rosa al Giro d'Italia.🔗 Leggi su Fanpage.it
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