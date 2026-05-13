Albero crolla sulla casa | Situazione già segnalata Chiedo i danni al Comune

Nella prima serata di lunedì, forti raffiche di vento hanno provocato il crollo di un grande albero su una abitazione. La pianta si trovava in un'area già segnalata come a rischio, secondo quanto riferito dai residenti. Il proprietario dell’immobile ha intenzione di chiedere il risarcimento danni all’amministrazione comunale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la zona.

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Le raffiche di vento hanno fatto crollare nella prima serata di lunedì un grande albero, che è piombato su una casa affacciata al parco di via Samoggia, nel quartiere San Prospero: "Ora contiamo i danni, ma la caduta avrebbe potuto provocare anche feriti o peggio", sbotta Michele Malorni, ispettore della polizia penitenziaria che abita nella zona. Secondo la sua ricostruzione, questo cedimento si sarebbe potuto evitare: "Ora mi rivolgerò a un avvocato - annuncia -. Intendo chiedere un risarcimento al Comune per le conseguenze causate alla mia abitazione". Il residente racconta di aver segnalato il problema della manutenzione degli alberi al Comune già dal 2024: "Nella prima mail, inviata due anni fa, chiesi che si potassero le piante del parco, che erano troppo alte e frondose.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Albero crolla sulla casa: "Situazione già segnalata. Chiedo i danni al Comune" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Danni da maltempo: albero crolla sulla strada a PasteneProblemi a Pastene, frazione di Sant’Angelo a Cupolo, a causa della caduta di un albero sulla carreggiata stradale, ostruendola. Crolla albero sulla via verso Torre San SeveroORVIETO - Ancora un crollo di un albero lungo la strada che conduce nella frazione di Torre San Severo. Argomenti più discussi: Albero crolla sulla casa: Situazione già segnalata. Chiedo i danni al Comune; Raffiche di vento nella notte, albero crolla su un edificio a Borgo Nuovo; Albero crolla improvvisamente in via Italica e finisce sulle auto parcheggiate [FOTO]; Albero crolla sulla strada: traffico bloccato e pompieri in azione. Raffiche di vento nella notte, albero crolla su un edificio a Borgo Nuovo ift.tt/ZbC85vA x.com ALBERO TAVERNOLA Borgo Tavernola, albero crolla sulla strada: Poteva essere una tragediaBORGOTAVERNOLA — Paura oggi a Borgo Tavernola a Foggia, nei pressi di una pizzeria della zona, dove un grosso albero è improvvisamente crollato sulla carreggiata occupando completamente la strada e cr ... statoquotidiano.it