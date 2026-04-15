Danni da maltempo | albero crolla sulla strada a Pastene

A Pastene, frazione di Sant’Angelo a Cupolo, un albero è caduto sulla strada causando l’interruzione del traffico. La caduta ha ostruito la carreggiata, creando disagi alla viabilità locale. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza per mettere in sicurezza l’area e rimuovere i detriti. Nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incidente. La strada rimane chiusa fino al ripristino della situazione.

Problemi a Pastene, frazione di Sant’Angelo a Cupolo, a causa della caduta di un albero sulla carreggiata stradale, ostruendola. Nessun problema per le persone ma la circolazione stradale era impedita. L’ultima ondata di pioggia è stata la causa più probabile del crollo. Sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco e liberare la strada. Fortunatamente non vengono segnalate altre gravi criticità al momento sul territorio. FOTO Ospedale Cardarelli, nuovo reparto di Medicina di Urgenza e nuova. VIDEO Comunali, Domenico Errico lancia la sua candidatura: “Calvi ha bisogno. VIDEO Benevento – Catania è già iniziata: in campo i commercialisti.. VIDEO Tante idee e voglia di crescere ancora: la storia dell’avvocato.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Danni da maltempo: albero crolla sulla strada a Pastene Leggi anche: Danni per il maltempo, albero crolla nel rione Paura in Italia, albero crolla sulla strada. Immagini shockIl cielo plumbeo sopra la città non lasciava presagire nulla di buono, scaricando una pioggia battente che da ore martellava incessantemente...