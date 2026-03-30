In Sicilia, più di 5 mila imprese artigiane operano nel settore dolciario e della pasticceria, utilizzando metodi tradizionali e materie prime locali per realizzare i dolci pasquali. Tuttavia, il settore si trova ad affrontare difficoltà nella ricerca di manodopera specializzata, secondo quanto riferito da Confartigianato. La produzione artigianale rappresenta un elemento distintivo della tradizione dolciaria dell’isola.

L'Isola è tra le regioni italiane con la maggiore incidenza dell’artigianato nel comparto dolciario. A Catania si contano 1.438 imprese, di cui 1.095 artigiane In Sicilia la qualità dei dolci pasquali passa dalle mani degli artigiani: sono oltre 5 mila le imprese artigiane della pasticceria e del settore dolciario che, con lavorazioni tradizionali, materie prime del territorio e attenzione alla qualità, rendono unica la tavola di Pasqua dei siciliani. È quanto emerge dall’Osservatorio Mpi di Confartigianato Sicilia sul comparto dolciario in vista della Pasqua 2026. Nell’Isola operano oltre 7 mila imprese tra pasticcerie e settore dolciario, di cui oltre 5. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

© Cataniatoday.it - Il settore dolciario in espansione in Sicilia, Confartigianato: "Difficile trovare manodopera specializzata"

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