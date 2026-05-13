Albenga arrestato il dipendente che rubava i soldi al centro revisioni

Un dipendente di un centro revisioni è stato arrestato dopo che i carabinieri hanno scoperto che sottraeva denaro durante le operazioni di revisione. L'uomo è stato catturato in flagranza di reato mentre tentava di fuggire con una somma di denaro. Durante le indagini, sono stati analizzati i registri e le telecamere di sorveglianza per capire come fosse riuscito a evitare i sospetti iniziali. I dettagli sull'arresto sono stati comunicati dalle forze dell'ordine.

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? Domande chiave Come ha fatto il dipendente a evitare i sospetti iniziali?. Cosa hanno scoperto i carabinieri durante l'arresto in flagranza?. Perché il titolare aveva già segnalato un ammanco nei giorni precedenti?. Quali sono le misure giudiziarie disposte dal tribunale di Savona?.? In Breve Ammanco iniziale di 400 euro segnalato tra il 5 e il 6 maggio.. Recuperati 140 euro sottratti durante l'orario di chiusura del centro di Albenga.. Indagato denunciato per due precedenti furti oltre al recente episodio scoperto.. Gip di Savona dispone obbligo di firma presso i Carabinieri di Alassio.. Un dipendente di 61 anni, originario del ponente ligure, è stato arrestato in flagranza dai carabinieri della Stazione di Albenga dopo aver sottratto 140 euro dalla cassa di un centro revisioni dove lavorava.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Albenga, arrestato il dipendente che rubava i soldi al centro revisioni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Le revisioni delle revisioni e i limiti del Pnrr: il caso Rosco Fuga in Spagna: arrestato il gestore del bar che rubava alle slot?? Cosa sapere Arrestato ad Alicante il cinquantunenne che gestiva il furto di denaro nelle slot di Fano. Temi più discussi: Dipendente infedele ruba i soldi della ditta: arrestato ad Albenga; Dipendente infedele ruba i soldi della ditta: arrestato ad Albenga; Arrestato dipendente 61enne per furto aggravato: sottraeva denaro dalla cassa di un centro revisioni. Dipendente infedele ruba i soldi della ditta: arrestato ad Albenga dlvr.it/TSW7Wp @LaStampa x.com Savona, ruba denaro dalla cassa dell’azienda. Dipendente arrestato nel savoneseUn dipendente di 61 anni, originario del ponente ligure, è stato arrestato dai carabinieri di Albenga perché indagato per furto aggravato continuato ai danni ... ilsecoloxix.it Rubava soldi dalla cassa del centro revisioni: sorpreso con le banconote segnate in tasca e arrestatoRubava soldi dalla cassa del centro revisioni: sorpreso con le banconote segnate in tasca e arrestato ... msn.com