A meno di tre mesi dalla scadenza del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, si conclude la fase di revisione del progetto. Le modifiche apportate e i limiti riscontrati nel documento sono al centro dell’attenzione, mentre le autorità stanno completando gli ultimi aggiornamenti prima della consegna finale. La discussione riguarda soprattutto le modifiche apportate alle fasi di attuazione e le eventuali criticità emerse nel percorso di revisione.

Il Pnrr è ormai entrato nella sua fase finale. Mancano poco più di tre mesi alla scadenza e proprio per questo l’ultima revisione del piano è particolarmente importante. Eppure, mentre il tempo scorre, questa revisione continua a non vedere la luce. Tra le molte sigle che hanno accompagnato la lunga e tormentata attuazione del piano, la Rosco è una delle meno conosciute dal grande pubblico, ma anche una delle più rivelatrici dello stato di salute del Pnrr. Rosco sta per Rolling Stock Company ed è un modello di società proprietaria del materiale rotabile ferroviario (treni e carrozze) messo a disposizione degli operatori del servizio attraverso contratti di leasing o noleggio. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Le revisioni delle revisioni e i limiti del Pnrr: il caso Rosco

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